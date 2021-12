Griglia di partenza F1 | GP Abu Dhabi 2021 | Verstappen in pole | 2° Hamilton! 5° Sainz | 7° Leclerc

(Di sabato 11 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Yas Marina. I piloti si sono dati battaglia per la conquista dellaposition e si è definita ladiper il Gran Premio di domani. La lotta tra Lewis Hamilton e Maxentra nel vivo: i due atleti sono appaiati in classifica generale e si stanno contendendo il titolo iridato. Maxha conquistato laposition del GP di Abu. L’olandese ha firmato un giro spettacolare nel primo tentativo, sfruttando anche la scia del compagno di squadra Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha dato un segnale importante e ha preceduto Lewis Hamilton di 0.371: sarà subito un ...

LadiPRIMA FILA 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 2. Max Verstappen (Red Bull) SECONDA FILA 3. Lando Norris (McLaren) 4. Sergio Perez (Red Bull) TERZA FILA 5. Carlos Sainz (Ferrari) 6.Sarà unapalpitante, con i due contendenti affiancati, ma che hanno anche scelto tattiche ... non investigata, che poteva costargli una reprimenda e quindi 10 posizioni in, Hamilton ...Adesso la griglia di partenza è ufficiale. Manca soltanto l’ultima battaglia, la più belle ed emozionante di questo Mondiale 2021 di Formula Uno. L’epilogo di una battaglia infinita tra Lewis Hamilton ...Terminate le qualifiche del Gp di Abu Dhabi, ultimo dell'anno. In pole position Max Verstappen, Hamilton al suo fianco. Peso avranno anche le seconde guide, però lontane, come le ...