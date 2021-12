Bara, morto a 20 anni nel burrone di Ubiale: al via il processo ai tre imputati (Di sabato 11 dicembre 2021) Bergamo. Come è morto Bara? Ha preso il via venerdì il processo per la misteriosa morte di Mamadou Lamine Thiam, detto Bara, il 20ennne senegalese di Almè deceduto in circostanze poco chiare nell’estate 2017 cadendo in un burrone a Ubiale Clanezzo. Secondo quanto stabilito dal giudice monocratico Anna Ponsero lo scorso febbraio, alla luce del reato contestato dal Gip, omicidio preterintenzionale, i tre imputati saranno giudicati dalla Corte d’Assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo. A processo ci sono Claudio Brioschi, 55enne di Ubiale, e Raul Magitteri, 25enne di Sorisole, con la fidanzata Ingrid Bassanelli (accusata “solo” di omissione di soccorso), 26enne di Sedrina, riparte quindi da zero con una data ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) Bergamo. Come è? Ha preso il via venerdì ilper la misteriosa morte di Mamadou Lamine Thiam, detto, il 20ennne senegalese di Almè deceduto in circostanze poco chiare nell’estate 2017 cadendo in unClanezzo. Secondo quanto stabilito dal giudice monocratico Anna Ponsero lo scorso febbraio, alla luce del reato contestato dal Gip, omicidio preterintenzionale, i tresaranno giudicati dalla Corte d’Assise presieduta dal giudice GiovPetillo. Aci sono Claudio Brioschi, 55enne di, e Raul Magitteri, 25enne di Sorisole, con la fidanzata Ingrid Bassanelli (accusata “solo” di omissione di soccorso), 26enne di Sedrina, riparte quindi da zero con una data ...

Advertising

nuova_venezia : Spinea. Sulla bara del 32enne morto di tumore dopo tre anni di battaglie le magliette autografate del Venezia e del… - coachair123 : @GuidettiLorenza @autocostruttore Dunque? So benissimo che posso contagiarsi grazie a dei decerebrati che non fanno… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: Perchè l'obbligo Sistema di Previdenza Sociale di andare in PENSIONE a 67ANNI? Ieri è Oggi avere 67ANNI è avere 10 ann… - NewSicilia : La comunità si è stretta nell'ultimo saluto al neonato che non è sopravvissuto dopo la sua venuta al mondo sulla A2… - MichaelGiulian2 : RT @Crudeli45198835: Perchè l'obbligo Sistema di Previdenza Sociale di andare in PENSIONE a 67ANNI? Ieri è Oggi avere 67ANNI è avere 10 ann… -