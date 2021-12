App BancoPosta, conosci quest’opzione? Ti ritrovi più soldi (Di sabato 11 dicembre 2021) Se volete risparmiare dei soldi per raggiungere un obiettivo allora questa opzione di BancoPosta fa al caso vostro Sono davvero tanti i servizi che Poste Italiane mette a disposizione dei propri clienti e, tra i servizi meno conosciuti, c’è sicuramente il Salvadanaio. Tramite il Salvadanaio, come suggerisce la stessa parola, è possibile accumulare piccole somme L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 dicembre 2021) Se volete risparmiare deiper raggiungere un obiettivo allora questa opzione difa al caso vostro Sono davvero tanti i servizi che Poste Italiane mette a disposizione dei propri clienti e, tra i servizi menouti, c’è sicuramente il Salvadanaio. Tramite il Salvadanaio, come suggerisce la stessa parola, è possibile accumulare piccole somme L'articolo proviene da Consumatore.com.

