11 Settembre, la Cassazione: l’Iran dovrà risarcire le famiglie delle vittime (Di sabato 11 dicembre 2021) 11 Settembre, per la Cassazione l’Iran dovrà risarcire le famiglie delle vittime, ribaltando la decisione della Corte di Appello del dicembre 2020 La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei familiari delle vittime degli attentati dell’11 Settembre 2001, che era stato respinto alla Corte di Appello nel dicembre 2020. Secondo la Cassazione, l’Iran invece dovrà risarcire le famiglie. 11 Settembre, per la Cassazione l’Iran dovrà risarcire i parenti delle vittime: accolto il ricorso ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 dicembre 2021) 11, per lale, ribaltando la decisione della Corte di Appello del dicembre 2020 La Corte diha accolto il ricorso dei familiaridegli attentati dell’112001, che era stato respinto alla Corte di Appello nel dicembre 2020. Secondo lainvecele. 11, per lai parenti: accolto il ricorso ...

11 settembre: Cassazione accoglie ricorso vittime contro Iran

