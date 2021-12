Uomini e Donne- Ricordate Tara e Cristian? Ecco come è andata a finire tra i due (Di venerdì 10 dicembre 2021) Conoscete tutta la verità sulla storia d’amore tra Cristian Galella e Tara Gabrielletto? Ecco cosa è successo nel dettaglio. Sono stati una delle coppie uscite dal programma condotto da Maria De Filippi più amate dal pubblico a casa. Stiamo parlando di Cristian Galella e Tara Gabrieletto. Lui tronista, lei corteggiatrice. La loro storia d’amore ha attraversato alti e bassi e sembrava tutto filare per il verso giusto quando nel 2016 i due sono convolati a nozze. Ma qualcosa è andato storto successivamente. Tara Gabrielletto (immagine presa dal profilo Instagram dell’influencer)Ora proviamo a fare il punto della situazione sulla complicata fine della loro relazione. In estate si era vociferato di un ritorno di fiamma, ma l’ex corteggiatrice ha negato categoricamente. ... Leggi su topicnews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Conoscete tutta la verità sulla storia d’amore traGalella eGabrielletto?cosa è successo nel dettaglio. Sono stati una delle coppie uscite dal programma condotto da Maria De Filippi più amate dal pubblico a casa. Stiamo parlando diGalella eGabrieletto. Lui tronista, lei corteggiatrice. La loro storia d’amore ha attraversato alti e bassi e sembrava tutto filare per il verso giusto quando nel 2016 i due sono convolati a nozze. Ma qualcosa è andato storto successivamente.Gabrielletto (immagine presa dal profilo Instagram dell’influencer)Ora proviamo a fare il punto della situazione sulla complicata fine della loro relazione. In estate si era vociferato di un ritorno di fiamma, ma l’ex corteggiatrice ha negato categoricamente. ...

