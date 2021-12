Selvaggia Lucarelli, chi è l’ex marito Laerte Pappalardo: “Una vera battaglia legale” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo si sono conosciuti all’Isola dei Famosi nel 2007. Lei era ospite fissa in studio come opinionista del programma, mentre il padre di Laerte, il noto Adriano Pappalardo era un concorrente quell’anno. Il loro è stato un amore travolgente e la stessa Selvaggia ha ammesso di essere rimasta incinta del loro figlio Leon oggi tredicenne, dopo soli 5 mesi e dopo 8 si sposavano. Ma il matrimonio tra loro dura appena tre anni e decidono di lasciarsi, ma non certo senza strascichi. Inizia infatti per loro una vera e propria battaglia legale. La Lucarelli ha sempre tenuto a precisare che il contenzioso tra i due ex coniugi ha al centro motivazioni economiche e non certo il figlio della coppia. Nel 2013 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)e Laertesi sono conosciuti all’Isola dei Famosi nel 2007. Lei era ospite fissa in studio come opinionista del programma, mentre il padre di Laerte, il noto Adrianoera un concorrente quell’anno. Il loro è stato un amore travolgente e la stessaha ammesso di essere rimasta incinta del loro figlio Leon oggi tredicenne, dopo soli 5 mesi e dopo 8 si sposavano. Ma il matrimonio tra loro dura appena tre anni e decidono di lasciarsi, ma non certo senza strascichi. Inizia infatti per loro unae propria. Laha sempre tenuto a precisare che il contenzioso tra i due ex coniugi ha al centro motivazioni economiche e non certo il figlio della coppia. Nel 2013 ...

