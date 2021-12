Prima di Natale è in arrivo la cometa Leonardo (Di venerdì 10 dicembre 2021) – . Per gli astronomi C/2021 A1, la più luminosa di quest’anno, sarà poco visibile ad occhio nudo, ma con l’aiuto di piccoli telescopi o con camere digitali sarà più facile individuarla nel cielo notturno. La cometa, che sembra avere tre code, è stata scoperta il 3 gennaio e si trova attualmente nella costellazione del Serpente, ora è in viaggio verso la Terra con la quale avrà un incontro ravvicinato il 12 dicembre ad una distanza di 35 milioni di chilometri. Dopo aver “sfiorato” la Terra, si dirigerà verso Venere, per un altro incontro ravvicinato, questa volta ad una distanza di 4,3 milioni di chilometri. Anche se Leonardo ha triplicato la sua luminosità (ad una magnitudine di 5+) è difficile seguirne il percorso, sia perché alle prime luci dell’alba svanisce nella luce del Sole e sia perché, viaggiando verso l’emisfero sud appare sempre più tardi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) – . Per gli astronomi C/2021 A1, la più luminosa di quest’anno, sarà poco visibile ad occhio nudo, ma con l’aiuto di piccoli telescopi o con camere digitali sarà più facile individuarla nel cielo notturno. La, che sembra avere tre code, è stata scoperta il 3 gennaio e si trova attualmente nella costellazione del Serpente, ora è in viaggio verso la Terra con la quale avrà un incontro ravvicinato il 12 dicembre ad una distanza di 35 milioni di chilometri. Dopo aver “sfiorato” la Terra, si dirigerà verso Venere, per un altro incontro ravvicinato, questa volta ad una distanza di 4,3 milioni di chilometri. Anche seha triplicato la sua luminosità (ad una magnitudine di 5+) è difficile seguirne il percorso, sia perché alle prime luci dell’alba svanisce nella luce del Sole e sia perché, viaggiando verso l’emisfero sud appare sempre più tardi ...

