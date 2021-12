Pnrr | summit in Regione | creata una linea di comunicazione con Palazzo Santa Lucia

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTavolo istituzionale questa mattina a Napoli al Consiglio Regionale presso la sala Nassirya per discutere del. Il Comune di Benevento ha partecipato con il vice sindaco Francesco De Pierro e l’assessore comunale all’Urbanistica Molly Chiusolo. Nella riunione si è anche discusso sulle maggiori criticità connesse all’attuazione del, prima fra tutte la carenza di personale degli Enti pubblici per riuscire a progettare autonomamente con figure professionali specializzate al fine di poter partecipare a tutti i bandi che saranno pubblicati entro giugno 2022. E’ stato apprezzato lo schema proposto dal Sindaco Mastella ed attuato dall’Ente di aver creato una cabina di regia con il coinvolgimento delle Università del territorio per lavorare sinergicamente e cogliere quante più opportunità possibili derivanti dal piano ...

