GF Vip | Clarissa Selassié difende Lulù | i dubbi sul rapporto con Bortuzzo

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La principessa etiopeha difeso sua sorella Lucrezia e ha manifestato il suo disappunto per il riavvicinamento della ragazza con Manuel, lo ricordiamo, è la minore delle sorelleed è anche la prima delle tre ad essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. La giovane, durante un’intervista a Fanpage.it ha preso le difese di sua sorella, spesso criticata e accusata di essere troppo “fragile” per stare nella casa e ha parlato delche la sorella sta portando avanti, tra alti e bassi, con Manuel. “Se non fosse il posto adatto a lei, lo riconoscerebbe da sola” ha dettoriferendosi a chi ha giudicato sua sorella troppo sensibile per il GF Vip. “È una ragazza ...