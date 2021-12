Covid: Asl revoca quarantena per 800 alunni scuola Procida (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Asl Napoli 2 Nord ha revocato la quarantena per gli 800 alunni dell’istituto comprensivo Capraro di Procida, disposta ieri a scopo precauzionale dopo il moltiplicarsi di contagi tra bambini e ragazzi con 20 casi positivi sui 36 complessivamente registrati sull’isola. L’istituto comprensivo che raggruppa scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in tre plessi diversi sull’isola, si contavano 20 alunni positivi mentre sull’isola i contagiati complessivi sono 36. Ieri la responsabile della seconda unità territoriale Covid della ASL Teresa Coppola aveva comunicato la messa in quarantena domiciliare di tutti gli studenti della scuola Procidana fino al 22 dicembre prossimo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Asl Napoli 2 Nord hato laper gli 800dell’istituto comprensivo Capraro di, disposta ieri a scopo precauzionale dopo il moltiplicarsi di contagi tra bambini e ragazzi con 20 casi positivi sui 36 complessivamente registrati sull’isola. L’istituto comprensivo che raggruppadell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado in tre plessi diversi sull’isola, si contavano 20positivi mentre sull’isola i contagiati complessivi sono 36. Ieri la responsabile della seconda unità territorialedella ASL Teresa Coppola aveva comunicato la messa indomiciliare di tutti gli studenti dellana fino al 22 dicembre prossimo ...

