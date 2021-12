Chicago PD 9: Ecco il dilemma di Halstead (Di venerdì 10 dicembre 2021) Chicago PD 9: l’episodio andato in onda mercoledì in America ha posto davanti ad un dilemma il detective, del 21° distretto, Jay Halstead. Chicago PD 9: cosa farà Jay Halstead?Dopo un periodo di pausa è tornato in America con il nono episodio di Chicago PD 9. Dopo questa puntata, la serie andrà in pausa nuovamente per poi tornare il 5 gennaio 2022. Avevamo lasciato il detective Jay Halstead con l’FBI che aveva ritrovato il cadavere di Roy, che il sergente Hank Voight aveva seppellito sotto terra, dopo che la detective Hailey Upton l’aveva ucciso. Halstead, all’inizio all’oscuro di quello che aveva fatto la sua fidanzata, è venuto a conoscenza di questa vicenda. Ed ha iniziato a prendersela con il sergente, che ha messo in questa ... Leggi su formatonews (Di venerdì 10 dicembre 2021)PD 9: l’episodio andato in onda mercoledì in America ha posto davanti ad unil detective, del 21° distretto, JayPD 9: cosa farà Jay?Dopo un periodo di pausa è tornato in America con il nono episodio diPD 9. Dopo questa puntata, la serie andrà in pausa nuovamente per poi tornare il 5 gennaio 2022. Avevamo lasciato il detective Jaycon l’FBI che aveva ritrovato il cadavere di Roy, che il sergente Hank Voight aveva seppellito sotto terra, dopo che la detective Hailey Upton l’aveva ucciso., all’inizio all’oscuro di quello che aveva fatto la sua fidanzata, è venuto a conoscenza di questa vicenda. Ed ha iniziato a prendersela con il sergente, che ha messo in questa ...

