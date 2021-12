Challenger Forlì, Luca Nardi show: domina Setkic e vola in semifinale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Luca Nardi show. Nel corso del Challenger di Forlì il diciottenne italiano ha nettamente sconfitto il bosniaco Aldin Sektic, numero 423 del mondo, con lo score finale di 6-0 6-4 strappando il pass per la semifinale. Si tratta del miglior risultato nella giovane carriera dell’azzurro a livello Challenger, una vittoria che gli permetterà domani di affrontare il ben più esperto connazionale Andrea Arnaboldi, ottava testa di serie del seeding, che ha battuto quest’oggi il greco Pervolarakis per 6-4 6-3. Un primo set assolutamente dominato da parte del diciottenne azzurro che ha lasciato solamente le briciole al suo avversario strappando la battuta nel secondo, nel quarto e nel sesto gioco. La partita nel secondo set si è fatta più ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 dicembre 2021). Nel corso deldiil diciottenne italiano ha nettamente sconfitto il bosniaco Aldin Sektic, numero 423 del mondo, con lo score finale di 6-0 6-4 strappando il pass per la. Si tratta del miglior risultato nella giovane carriera dell’azzurro a livello, una vittoria che gli permetterà domani di affrontare il ben più esperto connazionale Andrea Arnaboldi, ottava testa di serie del seeding, che ha battuto quest’oggi il greco Perrakis per 6-4 6-3. Un primo set assolutamenteto da parte del diciottenne azzurro che ha lasciato solamente le briciole al suo avversario strappando la battuta nel secondo, nel quarto e nel sesto gioco. La partita nel secondo set si è fatta più ...

