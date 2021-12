Unicef : il Covid la più grande crisi globale per i bambini (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Unicef lancia un allarme: il Covid ha portato una delle più grandi crisi mondiali per i bambini, 100 milioni in più cadono in povertà. I dati sconcertanti: 100 milioni i bambini caduti in povertà causa Covid-19, 1,6 miliardi i bambini senza scuola causa lockdown, 1,8 miliardi i bambini privati dalle protezioni contro le violenze “La pandemia di Coronavirus che ha sconvolto la vita dei bambini e delle loro famiglie in ogni parte del mondo rappresenta la più grave crisi per l’infanzia a livello globale. La pandemia di Covid-19 ha colpito in modo sproporzionato bambini ed adolescenti, sconvolgendo tutto ciò che è fondamentale per il loro sviluppo sociale, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’lancia un allarme: ilha portato una delle più grandimondiali per i, 100 milioni in più cadono in povertà. I dati sconcertanti: 100 milioni icaduti in povertà causa-19, 1,6 miliardi isenza scuola causa lockdown, 1,8 miliardi iprivati dalle protezioni contro le violenze “La pandemia di Coronavirus che ha sconvolto la vita deie delle loro famiglie in ogni parte del mondo rappresenta la più graveper l’infanzia a livello. La pandemia di-19 ha colpito in modo sproporzionatoed adolescenti, sconvolgendo tutto ciò che è fondamentale per il loro sviluppo sociale, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Covid è 'la più grande crisi globale per i bambini nei nostri 75 anni di storia'. Così l'Unicef in un rapporto r… - LaStampa : Unicef, il Covid è la più grande crisi globale per i bambini: 100 milioni in più sprofondati nella povertà - MediasetTgcom24 : Covid, Unicef: più grande crisi globale per i più piccoli, da marzo 2020 1,8 bimbi al secondo diventano poveri… - icittadini : Unicef, Covid è la più grande crisi globale per i bambini | - fisco24_info : Uiguri, Camera Usa vara legge per punire la Cina: Ci sarà lista nera entità che aiutano repressione minoranze -