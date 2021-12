Palermo, in cantiere senza green pass ma col reddito di cittadinanza: quattro denunce (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel corso dei quotidiani controlli da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro del capoluogo siciliano, in sinergia con l’Arma Territoriale, sotto la lente d’ingrandimento è finito un cantiere edile sito nel comprensorio termitano, ove erano in corso lavori per la realizzazione di una villetta a due piani ad uso privato. Durante l’ispezione i militari hanno identificato il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nel corso dei quotidiani controlli da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela Lavoro del capoluogo siciliano, in sinergia con l’Arma Territoriale, sotto la lente d’ingrandimento è finito unedile sito nel comprensorio termitano, ove erano in corso lavori per la realizzazione di una villetta a due piani ad uso privato. Durante l’ispezione i militari hanno identificato il Mattino di Sicilia.

