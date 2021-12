Non solo Nandez nel mirino del Napoli: occhio anche a un’alternativa (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha parlato di come al Napoli interessi parecchio, da tempo, il mediano uruguaiano Nahitan Nandez, ex Boca Juniors oggi al Cagliari. Non solo, il club azzurro ha presentato nelle ultime ore una prima offerta ufficiale ai sardi. Secondo la Rosea, però, il Napoli – come prevedibile – ha sì un piano A che è proprio Nandez, per rinforzare il centrocampo, ma possiede anche almeno un piano B: non è mai scomparso dai radar Matias Vecino, un altro uruguaiano, ex Empoli e Fiorentina, oggi all’Inter dove è stato allenato anche dallo stesso Spalletti a suo tempo. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha parlato di come alinteressi parecchio, da tempo, il mediano uruguaiano Nahitan, ex Boca Juniors oggi al Cagliari. Non, il club azzurro ha presentato nelle ultime ore una prima offerta ufficiale ai sardi. Secondo la Rosea, però, il– come prevedibile – ha sì un piano A che è proprio, per rinforzare il centrocampo, ma possiedealmeno un piano B: non è mai scomparso dai radar Matias Vecino, un altro uruguaiano, ex Empoli e Fiorentina, oggi all’Inter dove è stato allenatodallo stesso Spalletti a suo tempo.

