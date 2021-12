Meteo, ancora maltempo e rischio nevicate: le previsioni (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tempo peggiorerà ancora una volta su quasi tutta la Penisola, possibili nevicate sulle Alpi Orientali e l’Appenino: le previsioni Meteo maltempo in tutta Italia (Fonte: Pixabay)Oggi, giovedì 9 dicembre, il tempo sarà bello al Nord-Ovest. Sul resto della Penisola, invece, cielo nuvoloso. Piogge sparse su Venezia, gran parte del Centro (salvo il Molise) e tutte le regioni meridionali e la Sardegna. rischio nevicare sulle Alpi Orientali e al di sopra di 800-1200 sull’Appennino anche a quote collinari. Le temperature massime aumenteranno di poco al Nord, lieve calo, invece, in gran parte del Centro-Sud e Isole. Venti forti al Sud e Isole, per Libeccio su Ionio e Basso Adriatico, Maestrale sulla Sardegna, venti occidentali altrove. Mari mossi o molto mossi. LEGGI ANCHE ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tempo peggioreràuna volta su quasi tutta la Penisola, possibilisulle Alpi Orientali e l’Appenino: lein tutta Italia (Fonte: Pixabay)Oggi, giovedì 9 dicembre, il tempo sarà bello al Nord-Ovest. Sul resto della Penisola, invece, cielo nuvoloso. Piogge sparse su Venezia, gran parte del Centro (salvo il Molise) e tutte le regioni meridionali e la Sardegna.nevicare sulle Alpi Orientali e al di sopra di 800-1200 sull’Appennino anche a quote collinari. Le temperature massime aumenteranno di poco al Nord, lieve calo, invece, in gran parte del Centro-Sud e Isole. Venti forti al Sud e Isole, per Libeccio su Ionio e Basso Adriatico, Maestrale sulla Sardegna, venti occidentali altrove. Mari mossi o molto mossi. LEGGI ANCHE ...

