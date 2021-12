Il vescovo di Noto ai bambini: "Babbo Natale non esiste" (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Sulla slitta le renne quest'anno portano un sacco pieno di polemiche per il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, figura fuori dalle righe, conosciuto anche per l'amore per il canto e la musica pop utilizzati per veicolare il messaggio cristiano. "Babbo Natale non esiste e la Coca Cola - ma non solo - ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani", ha scandito il prelato nella basilica del SS. Salvatore, al termine del festival delle Arti Effimere con la partecipazione di studenti piccoli e grandi. Quando questa immagine perde il suo significato, "vedi Babbo Natale alias consumismo, brama di possedere, comprare, comprare e ancora comprare", e' stata la tesi, "allora bisogna rivalorizzarla dandole un nuovo significato". Non si tratta di ... Leggi su agi (Di giovedì 9 dicembre 2021) AGI - Sulla slitta le renne quest'anno portano un sacco pieno di polemiche per ildi, Antonio Staglianò, figura fuori dalle righe, conosciuto anche per l'amore per il canto e la musica pop utilizzati per veicolare il messaggio cristiano. "none la Coca Cola - ma non solo - ne usa l'immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani", ha scandito il prelato nella basilica del SS. Salvatore, al termine del festival delle Arti Effimere con la partecipazione di studenti piccoli e grandi. Quando questa immagine perde il suo significato, "vedialias consumismo, brama di possedere, comprare, comprare e ancora comprare", e' stata la tesi, "allora bisogna rivalorizzarla dandole un nuovo significato". Non si tratta di ...

Corriere : Il vescovo di Noto gela i bambini (e attacca Coca Cola): «Babbo Natale non esiste». Genitori sconcertati - RadioVoceVicina : Noto, Il vescovo Mons. Antonio Staglianò ai bambini: «Babbo Natale non esiste!». E scoppia la polemica - amoreandrea84 : RT @cicciogia: Il vescovo di #Noto a una platea di bambini: 'Babbo Natale non esiste, è solo una favola'. E ora passiamo al figlio della ve… - pantana21 : Vescovo di Noto:' #BabboNatale non esiste'. Si può credere solo ad un personaggio inventato alla volta. - poderano : RT @siriomerenda: ++ Il vescovo di Noto mentre parla ai bambini: 'no, Babbo Natale non esiste'...è tutto un complotto di Big Barba ++ #Not… -

Ultime Notizie dalla rete : vescovo Noto Noto, il vescovo e "l'invettiva" contro Babbo Natale che porta i doni commenta Sarà un Natale almeno in parte rovinato quello dei bambini di Noto che hanno preso parte al festival delle 'Arti Effimere'. Il vescovo della cittadina siciliana, Antonio Staglianò , si è lanciato infatti in 'un' invettiva' contro Babbo Natale e contro l'uso dell'...

Il green pass ha un "bug", l'ammucchiata sinistra e i Marò: quindi, oggi... Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, spoilera ai bambini che Babbo Natale non esiste (ora lo sapete anche voi) durante un festival stracolmo di pargoli. Ovvie le polemiche, soprattutto da parte dei ...

Polemica sulle dichiarazioni del vescovo di Noto Antonio Staglianò: “Babbo Natale non esiste” Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ha annunciato in chiesa che “Babbo Natale non esiste”, scatenando polemiche e dure reazioni sui social.

Il vescovo gela i bimbi in chiesa: “Babbo Natale non esiste, tutti sanno che è papà o lo zio” Preso dalle polemiche e dalla valanga di commenti che hanno riempito i social, Il vescovo di Noto ha ribadito: “I bimbi sanno che Babbo Natale ...

