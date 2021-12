Hong Kong, veglia in ricordo di Tienanmen non autorizzata: magnate pro democrazia Jimmy Lai condannato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il magnate dei media Jimmy Lai è tra i tre attivisti pro - democrazia di Hong Kong giudicati colpevoli per la partecipazione e l'incitamento all'adesione nel 2020 alla veglia 'illegale' in ricordo dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildei mediaLai è tra i tre attivisti pro -digiudicati colpevoli per la partecipazione e l'incitamento all'adesione nel 2020 alla'illegale' indei ...

