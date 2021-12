Advertising

Gazzetta_it : Che duello: Hamilton più esperto e mago sul giro; Verstappen aggressivo e re in staccata #F1 - appalusa86 : @SkySportF1 Se invece di pensare ad annientare Hamilton aveva pensato a correre lo aveva già vinto. Non si vince el… - FrederickSeb : Più si avvicina domenica più il presentimento dell'ottavo di Hamilton si fa forte. - dnadamilan : @SkySportF1 No,non se lo merita,dalle ultime gare è stato dimostrato chi vale di più tra Lewis Hamilton e Max Verst… - serotoninaextra : cert* fan di hamilton che parlano più di max che di lewis ridicol* io sono fan di max e se parlo di lewis lo faccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton più

Corriere della Sera

e Verstappen. Afp Aggressività: spregiudicato e sicuro, Verstappen osa di? Per indole ed età Verstappen osa di. E non solo per quello: vero maestro di staccate, i suoi rischi sono ......Verstappen dinanzi alle sue colpe e al tentativo di aver causato la collisione con Lewis...varcare le linee bianche senza che questa pratica si traduca in uno svantaggio hanno reso sempre...