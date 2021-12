Elmas: «Sono contento per i due i gol, ma di più perché la squadra va avanti» (Di giovedì 9 dicembre 2021) Al termine della gara di Europa League contro il Leicester ha parlato l’autore della doppietta di oggi, Elmas «Una notte importante per noi, Sono contento per tutti e due i gol ma di più perché la squadra va avanti» «Abbiamo dimostrato che siamo una siqadra e tutti siamo pronti per giocare» Quanto ci farete soffrire per Italia-Macedonia? «Non so, partita difficile per entrambi, speriamo he finisce bene per entrambi» Hai mai visto Spalletti così felice? «Prima del match ha detto tante cose, che siamo una squadra forte e dobbiamo dimostrarlo sul campo e oggi abbiamo fatto quello che ha detto il mister» In quale ruolo ti trovi meglio «Non lo do, dove mi mette il mister provo a fare il meglio come mi dice lui. Speriamo che posso fare ancora meglio, neanche io so quale sia ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 dicembre 2021) Al termine della gara di Europa League contro il Leicester ha parlato l’autore della doppietta di oggi,«Una notte importante per noi,per tutti e due i gol ma di piùlava» «Abbiamo dimostrato che siamo una siqadra e tutti siamo pronti per giocare» Quanto ci farete soffrire per Italia-Macedonia? «Non so, partita difficile per entrambi, speriamo he finisce bene per entrambi» Hai mai visto Spalletti così felice? «Prima del match ha detto tante cose, che siamo unaforte e dobbiamo dimostrarlo sul campo e oggi abbiamo fatto quello che ha detto il mister» In quale ruolo ti trovi meglio «Non lo do, dove mi mette il mister provo a fare il meglio come mi dice lui. Speriamo che posso fare ancora meglio, neanche io so quale sia ...

Ultime Notizie dalla rete : Elmas Sono Napoli - Leicester 3 - 2: Spalletti ai sedicesimi di Europa League Gli azzurri, avanti di due con Ounas ed Elmas, vengono ripresi da Evans e Dewsbury - Hall prima ...un calcio di rigore all'ultimo minuto) - entrambe le squadre chiudono a quota 10 ma i russi sono ...

DIRETTA/ Napoli Leicester (risultato 3 - 2) video streaming tv: Vardy, tiro impreciso! ... gli italiani ci credono e suonano la carica con Ounas al 46 ma è il suo collega Elmas a riportare ...Vardy FINE PRIMO TEMPO Al termine del primo tempo le formazioni di Napoli e Leicester City sono da ...

Napoli-Leicester 3-2: Spalletti ai sedicesimi di Europa League dove sfiderà una delle squadre che sono retrocesse della Champions. Una notte da incorniciare quella al Maradona con il Leicester, impreziosita dalla doppietta di Elmas e dal gol di Ounas che reso ...

Europa League 2021-2022: Napoli-Leicester 3-2, azzurri ai sedicesimi. Elmas decide con una doppietta Il Napoli prosegue il suo cammino in Europa League. La squadra di Luciano Spalletti ha superato per 3-2 il Leicester nello scontro diretto, chiudendo così al secondo posto del gruppo C. Gli azzurri co ...

