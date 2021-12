Covid: contagi alla Scala, sui social è polemica e scatta l'hashtag #ScalaInfetta (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - La notizia dei contagi nel corpo di ballo della Scala dopo la prima ha scatenato i social, che all'indomani dell'inaugurazione al celebre teatro di Milano commentano tra preoccupazione, rabbia e ironia, facendo balzare in vetta ai trend topic l'hashtag #ScalaInfetta.Molti quelli che si indignano per la mancanza di distanziamento fra il pubblico: "La notizia 100 morti al giorno di Covid e si battono le mani per 6 minuti al chiuso, dov'è finita l'umanità in questo paese?", tuona un utente. "Io infermiere rianimatore trivaccinato devo fare i turni da 72 ore perché tu devi applaudire la marcia Radetzky e sfoggiare la pelliccia di foca alla Scala? Anche no grazie", sbotta un altro. C'è anche chi commenta le misure adottate dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - La notizia deinel corpo di ballo delladopo la prima ha scatenato i, che all'indomani dell'inaugurazione al celebre teatro di Milano commentano tra preoccupazione, rabbia e ironia, facendo balzare in vetta ai trend topic l'Infetta.Molti quelli che si indignano per la mancanza di distanziamento fra il pubblico: "La notizia 100 morti al giorno die si battono le mani per 6 minuti al chiuso, dov'è finita l'umanità in questo paese?", tuona un utente. "Io infermiere rianimatore trivaccinato devo fare i turni da 72 ore perché tu devi applaudire la marcia Radetzky e sfoggiare la pelliccia di foca? Anche no grazie", sbotta un altro. C'è anche chi commenta le misure adottate dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Covid e il boom di contagi: è corsa alla terza dose. Pfizer: "Booster protegge dalla variante Omicron" Intanto è ancora in crescita la curva pandemica, l'obiettivo resta dunque arginare la quarta ondata di covid, soprattutto in un momento in cui la variante Omicron inizia pian piano a diffondersi (63 ...

Tottenham, è allarme rosso. Chiuso il centro sportivo, slitta la sfida col Brighton La variante Omicron sta travolgendo la Gran Bretagna - ieri 51.342 nuovi contagi e 161 decessi - e anche il calcio inglese è tornato a vivere giornate d'incubo: Tottenham - ...essere positivi al Covid ...

Covid, 181 nuovi casi oggi in Sardegna: ci sono due vittime CAGLIARI. I contagi Covid nell'Isola sono in risalita nelle ultime 24 ore. In Sardegna si registrano oggi 181 ulteriori casi confermati di positività al Covid. Sono state testate 1965 persone in tutto ...

Covid, 22 alunni contagiati nel Barese, 9 classi in isolamento A Monopoli, nel Barese, nei quattro istituti comprensivi della città sono stati accertati 22 contagi tra gli alunni di età compresa tra i 3 e i 14 anni, appartenenti a 9 diverse classi, tutte ora in i ...

