Apple non sarà obbligata a inserire i pagamenti esterni nell'App Store, per ora. Concessa una pausa all'ingiunzione (Di giovedì 9 dicembre 2021) Apple tira il fiato. La corte d'appello le ha concesso una pausa per l'ingiunzione che l'avrebbe costretta a implementare i pagamenti esterni all'interno dell'App Store. Resta in piedi l'obbligo di permettere link esterni nelle app....

