Amici 21, Todaro contro Mattia: “Ti stai autoeliminando” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovo scontro tra Raimondo Todaro e il suo allievo Mattia a proposito del comportamento tenuto dal ballerino all’interno della casetta di Amici 21. Dopo il provvedimento disciplinare subito, Todaro si è lamentato di non aver visto alcun miglioramento: “Non so più cosa fare con te”, ha detto il coach. Nella sala prove di Amici 21 è andato in scena un nuovo scontro tra Raimondo Todaro e il suo Leggi su solodonna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovo stra Raimondoe il suo allievoa proposito del comportamento tenuto dal ballerino all’interno della casetta di21. Dopo il provvedimento disciplinare subito,si è lamentato di non aver visto alcun miglioramento: “Non so più cosa fare con te”, ha detto il coach. Nella sala prove di21 è andato in scena un nuovo stra Raimondoe il suo

Advertising

giadar582 : RT @Fla__98: #Amici21 Riassunto: - Tra poco mattia entrerà anche nei sogni di todaro per dire 'posso dire una cósa?' - Mattia in sfida graz… - Vale97B : RT @lovesamici21: Fate respirare un po’ Mattia : ritiro della maglia,cazziatone di Todaro per il disordine ,ulteriore cazziatone di Todaro… - lovesamici21 : Fate respirare un po’ Mattia : ritiro della maglia,cazziatone di Todaro per il disordine ,ulteriore cazziatone di T… - chiamamidaisy : RT @Fla__98: #Amici21 Riassunto: - Tra poco mattia entrerà anche nei sogni di todaro per dire 'posso dire una cósa?' - Mattia in sfida graz… - Fla__98 : #Amici21 Riassunto: - Tra poco mattia entrerà anche nei sogni di todaro per dire 'posso dire una cósa?' - Mattia in… -