Vicenza, 28enne bestemmia e aggredisce il confessore: fedeli allontanati dalla chiesa, poi “un esorcismo di otto ore” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quattro frati dell’Ordine dei Servi di Maria del Santuario di Monte Berico, a Vicenza, avrebbero eseguito un rito di esorcismo nei riguardi di una giovane ragazza che sarebbe stata portata al santuario dai famigliari terrorizzati dal suo stato di disagio. La 28enne ha iniziato a urlare e bestemmiare all’interno del confessionale, agitandosi e aggredendo il frate confessore. Le grida non sono passate inosservate ai numerosi fedeli che in quel momento assistevano alla cerimonia della messa e che, allarmati, hanno chiamato la polizia e l’ambulanza. L’episodio, riportato dal Giornale di Vicenza, sarebbe avvenuto domenica mattina. Il rito sarebbe durato diverse ore, con i frati che dapprima hanno allontanato i fedeli dalla sala della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Quattro frati dell’Ordine dei Servi di Maria del Santuario di Monte Berico, a, avrebbero eseguito un rito dinei riguardi di una giovane ragazza che sarebbe stata portata al santuario dai famigliari terrorizzati dal suo stato di disagio. Laha iniziato a urlare ere all’interno del confessionale, agitandosi e aggredendo il frate. Le grida non sono passate inosservate ai numerosiche in quel momento assistevano alla cerimonia della messa e che, allarmati, hanno chiamato la polizia e l’ambulanza. L’episodio, riportato dal Giornale di, sarebbe avvenuto domenica mattina. Il rito sarebbe durato diverse ore, con i frati che dapprima hanno allontanato isala della ...

Advertising

Corriere : «Questa ragazza è posseduta dal demonio»: esorcismo di 9 ore su una 28enne al santuario - fattoquotidiano : Vicenza, 28enne bestemmia e aggredisce il confessore: fedeli allontanati dalla chiesa, poi “un esorcismo di otto or… - anis_epis : RT @timetit: Italia 2021 'sono intervenuti in 4 frati. Per i quali non c’era dubbio che la 28enne fosse posseduta dal demonio, tanto da chi… - ilgiornale : Presunto episodio di possessione demoniaca all'interno di una chiesa in provincia di Vicenza: ecco cosa è accaduto… - serenel14278447 : ???? VICENZA «Questa ragazza è posseduta dal demonio»: esorcismo di 9 ore su una 28enne al santuario. Il medioevo. di Benedetta Centin -