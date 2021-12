Tuffi | Matteo Santoro | 15 anni e il sogno Parigi 2024 Battuto anche il fenomeno Oleksii Sereda

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) 15compiuti a ottobre e un talento notevolissimo.si sta confermando atleta di alto profilo nei Mondiali dijuniores in corso di svolgimento a Kiev (Ucraina). L’azzurrino, classe 2006, si è portato a casa il primo giorno l’oro nel Team Eventi con Chiara Pellacani e Riccardo Giovni. Una prova nella quale il giovane romano ha confermato le proprie attitudini in coppia con Pellacani, ricordando quanto fatto sempre nel 2021 a Budapest negli Europei a livello assoluto., che a maggio aveva ancora 14, era diventato infatti il più giovane medagliato di sempre della squadra azzurra con l’oro nel sincro misto da 3 metri con Chiara. Qualità elevate, come detto, che si sono espresse ieri nella Finale del trampolino 3 metri dove ...

Advertising

OA_Sport : #TUFFI Matteo Santoro si fa largo nei Mondiali juniores a Kiev, togliendosi la soddisfazione di precedere l'asso uc… - zazoomblog : Tuffi Mondiali Juniores 2021: Matteo Santoro è oro dal trampolino tre metri! Matteo Cafiero bronzo - #Tuffi… - flamminiog : RT @OA_Sport: #TUFFI Una giornata da ricordare per l'Italia: oro e bronzo nel trampolino 3 metri con Santoro e Cafiero - OA_Sport : #TUFFI Una giornata da ricordare per l'Italia: oro e bronzo nel trampolino 3 metri con Santoro e Cafiero - maplewhite1912 : RT @NicolaMarconi: ORO E BRONZO!!! Strepitoso risultato di Matteo Santoro e Matteo Cafiero ai Campionati Mondiali giovanili di Tuffi!! -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Matteo

OA Sport

Una gara molto consistente da parte di Santoro frutto di un doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato da 64.50 solido, di un triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (79.05) e di un doppio ...... è nato e cresciuto in un rifugio in Val Fiscalina e non ha grande dimestichezza con i, nuota ... si è avvicinato alla telecamera e ha scritto col pennarello 'sei un idolo', dedicando la ...15 anni compiuti a ottobre e un talento notevolissimo. Matteo Santoro si sta confermando atleta di alto profilo nei Mondiali di tuffi juniores in corso di svolgimento a Kiev (Ucraina). L'azzurrino, cl ...Si chiama Matteo Santoro, ha 14 anni ed è romano. Aveva vinto con un'altra talentuosa romana come Chiara Pellacani agli Europei dei grandi nel team event. Fa parte della premiata tufferia Marconi, c'è ...