Sondaggi | il PD rafforza il primato | seguono FDI e Lega

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi rafforza

, il PDil primato: seguono FDI e Lega - Il Partito Democratico di Enrico Letta ancora primo nell'orientamento di voto degli italiani secondo l'ultimo sondaggio Swg realizzato per il ......e paesaggio" realizzato dall' Osservatorio sul solare della Fondazione UniVerde e da Noto,... Siancora di più il sostegno alle rinnovabili, in particolare alle energie prodotte dal ...Per le attività commerciali la giornata di avvio del Super Green Pass si sta rivelando priva di problemi: la clientela è sufficientemente informata e non polemica; tutto bene anche dal punto di vista ...Per l'80% degli italiani l'idrogeno verde è il futuro dell'energia. Lo svela 19° Rapporto “Gli italiani, il solare e la green economy”.