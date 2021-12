Smart working | il protocollo lancia la contrattazione collettiva

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilappena firmato dalle parti sociali in materia diha un valore positivo non solo, e non tanto, per le regole che contiene, ma anche e soprattutto per quelle che non contiene: le parti sfuggono alla tentazione di sottoscrivere un documento pesante, complesso e verboso, ma scelgono la strada di definire linee guida abbastanza semplici e leggere, che potranno indirizzare le regole future dei contratti collettivi. Una scelta che ha anche un’altra indubbia valenza positiva: mette parola fine alla tentazione, sempre presente in tutte le vicende del lavoro nostrane, di approvare l’ennesima legge sul tema del momento, quando quella precedente (che risale al 2017) è ancora in fase di sperimentazione. Mancano, invece, alcuni temi importanti: il costo delle attrezzature, la rivisitazione dei fringe benefit (a ...

Il Protocollo appena firmato dalle parti sociali in materia di smart working ha un valore positivo non solo, e non tanto, per le regole che contiene, ma anche e soprattutto per quelle che non contiene: le parti sfuggono alla tentazione di sottoscrivere un documento pesante, complesso e verboso, ma scelgono la strada di definire linee guida abbastanza semplici e leggeri, che potranno indirizzare le regole future dei contratti collettivi. E questo avviene proprio nel giorno in cui si sveglia diviso: da una parte Cgil e Uil che hanno dichiarato lo sciopero contro la manovra, dall'altra la Cisl. Con il protocollo le parti firmatarie — da ... L'accordo raggiunto dalle parti sociali con la regia del Ministero del lavoro, è una buona notizia.