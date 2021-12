“Sei tutta un fuoco!”, Giulia De Lellis e il suo buongiorno a Carlo. In penombra mette in mostra la mercanzia FOTO (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La reginetta di Instagram ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti i suoi followers senza fiato. Si prospetta un bellissimo Natale… Giulia De Lellis è diventata una vera e propria icona di bellezza, moda e tendenze. Dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi, ”Uomini e donne”, ha iniziato la sua carriera L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La reginetta di Instagram ha pubblicato uno scatto che ha lasciato tutti i suoi followers senza fiato. Si prospetta un bellissimo Natale…Deè diventata una vera e propria icona di bellezza, moda e tendenze. Dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi, ”Uomini e donne”, ha iniziato la sua carriera L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

stato_libero4 : #zengavo ma vogliamo mettere la magia dei tuoi occhi? Vogliamo mettere che si vede tutta l'anima di qui sei dotata?… - FelixTheAilurus : del duce (ti sei ispirato ai paragoni di Agamben sul GP?) per far di tutta l’erba un fascio, sembra ignorare: 1) co… - brikena_cani : RT @Vale22046: ? #ImmacolataConcezione ? Tu sei tutta bella, amica mia, e non c'è nessun dif… - canislupus80 : @becca22cr7 @boezio_severino @QRepubblica Lei confonde i vaccini. E questo è un errore comune. Un conto è un vaccin… - DUCAPAOLO1 : Sei una DONNA ASSOLUTAMENTE INTRIGANTE E NON UNICAMENTE VERSO IL DISCORSO SESSUALE TUTTA .. COMUNQUE DA ASSAPORARE -