Pelé ricoverato per curare il tumore al colon. 'Sta continuando il suo trattamento' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Pelé , 81 anni, leggenda del calcio brasiliano e tre volte vincitore della Coppa del Mondo , è stato ancora una volta ricoverato per curare il tumore al colon . A riferilo è l'ospedale Albert Einstein ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 dicembre 2021), 81 anni, leggenda del calcio brasiliano e tre volte vincitore della Coppa del Mondo , è stato ancora una voltaperilal. A riferilo è l'ospedale Albert Einstein ...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Pelé, Ansa: il campione è stato nuovamente ricoverato. Le sue condizioni - _DAGOSPIA_ : PELÉ È DI NUOVO IN OSPEDALE – 'O REI' È RICOVERATO ALL’OSPEDALE ALBERT EINSTEIN DI SAN PAOLO: SI DOV… - tusciaweb : Pelé ricoverato per curare un tumore al colon: “Condizioni stabili” San Paolo - Pelé ricoverato per curare un tumo… - mao59 : RT @leggoit: #Pelé ricoverato per curare il tumore al colon. «Sta continuando il suo trattamento» - juornoit : #Juorno #Pelè è di nuovo #ricoverato in ospedale -