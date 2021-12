Neve dal mattino nelle Valli, dal pomeriggio anche in città e provincia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Già dalla mattinata di mercoledì, come da previsioni, i primi fiocchi di Neve hanno iniziato a imbiancare la provincia di Bergamo: ben visibili nelle Valli, dove la “spruzzata” è stata tangibile, misti ad acqua in gran parte del resto della Bergamasca. Le precipitazioni si sono intensificate a partire da mezzogiorno, quando la Neve si è compattata anche in città: nessuna presa, però, sull’asfalto bagnato, per ora pulito in parte per la pioggia e in parte grazie al trattamento preventivo previsto dal piano predisposto da Comune e Aprica. Dalle prime ore del pomeriggio Neve più intensa anche nel resto della provincia: come si vede nella foto, alcuni automobilisti sono stati sorpresi dalla quantità ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Già dalla mattinata di mercoledì, come da previsioni, i primi fiocchi dihanno iniziato a imbiancare ladi Bergamo: ben visibili, dove la “spruzzata” è stata tangibile, misti ad acqua in gran parte del resto della Bergamasca. Le precipitazioni si sono intensificate a partire da mezzogiorno, quando lasi è compattatain: nessuna presa, però, sull’asfalto bagnato, per ora pulito in parte per la pioggia e in parte grazie al trattamento preventivo previsto dal piano predisposto da Comune e Aprica. Dalle prime ore delpiù intensanel resto della: come si vede nella foto, alcuni automobilisti sono stati sorpresi dalla quantità ...

Advertising

ArpaPiemonte : Allerta gialla per nevicate diffuse fino a bassa quota dalla notte, in attenuazione dal pomeriggio di domani con l'… - schinwalker : @giugggiulena Sì sta nevicando ma in realtà oggi ero a Verona. Ora siamo in treno io e Fra e stiamo guardando la neve dal finestrino - Gazzettino : Bufera di neve dal Cansiglio ad Asiago: intrappolate decine di famiglie con bambini - infoitinterno : Dal Cansiglio al Grappa,famiglie con bambini bloccate nella bufera di neve - CoglioneBionico : Ho aperto la portiera della macchina per prendere una cosa ED È CADUTA TUTTA LA NEVE DENTRO DAL TETTO MA PORCODDIOO… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve dal Bufera di neve dal Cansiglio al Grappa: intrappolate decine di famiglie con bambini Dal Cansiglio all'altopiano di Asiago alla fine la neve annunciata nei giorni scorsi oggi, 8 dicembre, sta arrivando anche in Veneto. Un'abbondante nevicata si è scaricata sul Cansiglio prendendo di ...

Coppa del mondo sulla neve: la Val di Sole si sta scaldando ... appunto, è indispensabile che la disciplina si svolga su neve o ghiaccio. Ecco perché l'... ottenuto esclusivamente per vaccinazione o avvenuta guarigione dal COVID - 19 nei sei mesi precedenti. Leggi ...

Bufera di neve dal Cansiglio al Grappa: intrappolate decine di famiglie con bambini ilgazzettino.it Escursionisti in Cansiglio e sul Grappa (la tribuna di Treviso) La scena che si è presentata ai soccorritori era sempre la stessa: decine di macchine bloccate nella neve, con bambini a bordo Dal Cansiglio all'altopiano di Asiago alla fine ...

Nel recupero a Bergamo Ternana Women va in bianco…come la neve Fitta nevicata e terreno ai limiti della praticabilità a Cologno al Serio: contro le bergamasche finisce 0-0 il match previsto per la seconda giornata OROBICA BERGAMO (3-4-3): De Marchi; Salvi, Madasc ...

Cansiglio all'altopiano di Asiago alla fine laannunciata nei giorni scorsi oggi, 8 dicembre, sta arrivando anche in Veneto. Un'abbondante nevicata si è scaricata sul Cansiglio prendendo di ...... appunto, è indispensabile che la disciplina si svolga suo ghiaccio. Ecco perché l'... ottenuto esclusivamente per vaccinazione o avvenuta guarigioneCOVID - 19 nei sei mesi precedenti. Leggi ...(la tribuna di Treviso) La scena che si è presentata ai soccorritori era sempre la stessa: decine di macchine bloccate nella neve, con bambini a bordo Dal Cansiglio all'altopiano di Asiago alla fine ...Fitta nevicata e terreno ai limiti della praticabilità a Cologno al Serio: contro le bergamasche finisce 0-0 il match previsto per la seconda giornata OROBICA BERGAMO (3-4-3): De Marchi; Salvi, Madasc ...