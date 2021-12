Napoli, inseguito e accoltellato: 17enne in fin di vita. Due minorenni in manette (Di mercoledì 8 dicembre 2021) inseguito, bloccato e ridotto in fin di vita a coltellate. E’ successo in via Stella, a Napoli, nel centro storico. Oggi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità enei confronti di un quindicenne ed un sedicenne. Sono ritenuti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021), bloccato e ridotto in fin dia coltellate. E’ successo in via Stella, a, nel centro storico. Oggi la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità enei confronti di un quindicenne ed un sedicenne. Sono ritenuti gravemente indiziati del reato di tentato omicidio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

