Le preghiere esaudite di Andrew Garfield

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Non è che interpretare Spider-Man non sia stato divertente, dice. Interpretare Spider-Man (come ha fatto in due film, preceduto nel costume di spandex blu e rosso da Tobey Maguire e seguito da Tom Holland) è stato fantastico. È tutto il corollario dell’essere Spidey che non riusciva a reggere. Ancor prima di accettare la parte di protagonista in The Amazing Spider-Man del 2012, era preoccupato del fatto che lo avrebbe sicuramente trasformato in una figura pubblica e gli avrebbe stravolto la vita. Ma disse comunque di sì, e poi rimase a osservare con panico crescente mentre il ruolo fondamentalmente gli consumava la vita. Nel 2013, mentre stava girando il suo secondo film di Spider-Man,si rese conto di essere arrivato a un punto di rottura. Sembrava eccessivo (il denaro, la fama, l’attenzione). Stavano girando ...