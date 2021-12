Il giallo del professore universitario ucciso con un colpo alla testa a Tarquinia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Era sposato con una veterinaria e aveva due figli Dario Angeletti, biologo marino e professore associato dell'Università della Tuscia ucciso nel pomeriggio del 7 dicembre. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e trovato un bossolo durante l'analisi della scena del crimine. Ascoltato un testimone e amici e parenti. Lo scopo è quello di conoscere qualcosa in più riguardo la vita del professore raccogliendo elementi utili a comprendere le cause della morte Dolore e sgomento intanto a Tarquinia dove sono state sospese le cerimonie di celebrazione dell'Immacolata e l'accensione delle luminarie. "Siamo sconvolti - ha detto il sindaco Alessandro Giulivi - Tarquinia da alcune ore sta vivendo uno dei suoi momenti umani più bui. Mi unisco al dolore dei familiari, ... Leggi su agi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Era sposato con una veterinaria e aveva due figli Dario Angeletti, biologo marino eassociato dell'Università della Tuscianel pomeriggio del 7 dicembre. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e trovato un bossolo durante l'analisi della scena del crimine. Ascoltato un testimone e amici e parenti. Lo scopo è quello di conoscere qualcosa in più riguardo la vita delraccogliendo elementi utili a comprendere le cause della morte Dolore e sgomento intanto adove sono state sospese le cerimonie di celebrazione dell'Immacolata e l'accensione delle luminarie. "Siamo sconvolti - ha detto il sindaco Alessandro Giulivi -da alcune ore sta vivendo uno dei suoi momenti umani più bui. Mi unisco al dolore dei familiari, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ecdc ha diffuso la nuova mappa del contagio nell'Unione. L'Europa è tutta rossa o rosso scuro (indice di contagio… - ES1670 : RT @thrillernordico: La lista del giudice ( @Mondadori @MondadoriStore #thriller @JohnGrisham #lalistadelgiudice #giallo ) Una chicca per g… - ATtACcatiAlBus : Adesso a bordo del nostro folle bus giallo c'è anche G ! Grazie per il follow e, se ti va, ti aspettiamo sul ns blo… - Tino44588447 : RT @DonatoRobilotta: @matteosalvinimi @mariogiordano5 Segretario ma non perde occasione per attaccare l'Europa? Ma lo ha capito che senza E… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Il giallo del professore universitario ucciso con un colpo alla testa a Tarquinia -