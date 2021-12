Disco di Nebra | scoperta tedesca che ha più di 4 mila anni

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Nel 1999 cacciatori di tesori non autorizzati nella forestadi Ziegelroda in Sassonia-Anhalt, utilizzando un metal detector, hanno trovato ilDisk, undi bronzo di poco più di undici pollici di diametro e del peso di circa quattro libbre. È ricoperto da una patina verde bluastra e illustra il cielo notturno con stelle e altri corpi celesti in oro. Il ritrovamento delha causato polemiche sin dall’inizio. Originariamente, infatti, gli studiosi credevano che fosse un falso, ma il manufatto è storicamente reale.di– curiosauro.itLa storia e le credenze La datazione dell’oggetto si è rivelata problematica. Inizialmente, le autorità tedesche erano convinte che ildisi trovasse all’interno di un tesoro ...