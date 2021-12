Disastro Barcellona: non accadeva da 21 anni! (Di giovedì 9 dicembre 2021) La sconfitta per 3-0 di questa sera all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco ha sancito l’eliminazione del Barcellona dalla Champions League 2021-22. Barcellona, eliminazione, Champions LeagueNon accadeva da 21 anni che i Blaugrana venissero eliminati dalla massima competizione europea nella fase a gironi. Il Barca ora sarà impegnato nei playoff di Europa League, competizione che i tifosi non avrebbero mai immaginato di giocare dopo il sorteggio di Nyon dello scorso Agosto. Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 dicembre 2021) La sconfitta per 3-0 di questa sera all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco ha sancito l’eliminazione deldalla Champions League 2021-22., eliminazione, Champions LeagueNonda 21 anni che i Blaugrana venissero eliminati dalla massima competizione europea nella fase a gironi. Il Barca ora sarà impegnato nei playoff di Europa League, competizione che i tifosi non avrebbero mai immaginato di giocare dopo il sorteggio di Nyon dello scorso Agosto.

