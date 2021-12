Delirio dopo le frasi a Tagadà, la conduttrice in imbarazzo: “Ha completamente perso il lume della ragione” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Delirio sui social dopo la frase shoccante pronunciata da un ospite durante la puntata di ieri di Tagadà, la conduttrice Panella in forte imbarazzo: ecco cos’è successo. Tiziana Panella a Tagadà (screenshot La7)Durante la puntata di ieri di Tagadà, un ospite ha pronunciato una frase che ha scosso fortemente il mondo del web. Si tratta del professor Matteo Bassetti, che si è scagliato furiosamente contro i no-vax. dopo aver visionato un servizio del programma, che ha partecipato ad una manifestazione dei no-vax, il professore ha esclamato : “Siamo di fronte ad un popolo di analfabeti funzionali. Negare l’esistenza del covid è qualcosa su cui credo la politica dovrebbe agire, non c’è alternativa per queste persone all’obbligo, ma ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 8 dicembre 2021)sui socialla frase shoccante pronunciata da un ospite durante la puntata di ieri di, laPanella in forte: ecco cos’è successo. Tiziana Panella a(screenshot La7)Durante la puntata di ieri di, un ospite ha pronunciato una frase che ha scosso fortemente il mondo del web. Si tratta del professor Matteo Bassetti, che si è scagliato furiosamente contro i no-vax.aver visionato un servizio del programma, che ha partecipato ad una manifestazione dei no-vax, il professore ha esclamato : “Siamo di fronte ad un popolo di analfabeti funzionali. Negare l’esistenza del covid è qualcosa su cui credo la politica dovrebbe agire, non c’è alternativa per questene all’obbligo, ma ...

Advertising

AndreaTarallo6 : La masterclass di aver preso in totale calma i biglietti di #SpiderManNoWayHome per il 15 due giorni dopo le preven… - stofregno : L’apocalisse dopo due ore di nevicata pazzesca che bloccano un migliaio di macchine nei parcheggi, un pomeriggio di… - AnnaMar74773335 : RT @GioLario: Un altra bocciatura al fu governo #renzi #italiamorta Una manica di imbecilli che non ne ha azzeccato una manco per sbaglio… - antoniusalbus : RT @GioLario: Un altra bocciatura al fu governo #renzi #italiamorta Una manica di imbecilli che non ne ha azzeccato una manco per sbaglio… - gjscco : RT @GioLario: Un altra bocciatura al fu governo #renzi #italiamorta Una manica di imbecilli che non ne ha azzeccato una manco per sbaglio… -