Dayane Mello e l'assurda reazione alle molestie subite: Fatti non gravi, rabbia con Rosalinda e Le Iene (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Tra bullismo, accuse di omofobia, attacchi di ogni natura e molestie, l'avventura di Dayane Mello a La Fazenda è sembrata quanto di più simile ad un incubo. La modella brasiliana è uscita dal reality la scorsa settimana e per adesso non ha voluto parlare pubblicamente di quello che ha subito. Sappiamo però tramite Gabriele Parpiglia che lei ha bollato tutto come 'Fatti non gravi'. "Dopo l'eliminazione dal reality La Fazenda mi risulta che Dayane Mello sia a conoscenza di quanto avvenuto. Fatti e avvenimenti che lei reputa 'non gravi'. E mi fermi qui. Non voglio aggiungere altro (meglio così). Un gran peccato soprattutto in un momento del genere perché lei stessa poteva alzare la voce per tante donne. Avvertenza: io metto sempre la ...

