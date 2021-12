Civitanova-UPCN San Juan oggi | orario | canale tv | programma | streaming Mondiale per club volley

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’attesa per uno degli eventi più importanti è finita, stasera, mercoledì 8 dicembre alle 21 la Lube, a Betim in Brasile, farà il suo debutto nelperdimaschile, scendendo in campo contro gli argentini dell’San. La Lube ha ottenuto l’accesso alla competizione internazionale in seguito al forfait dei campioni d’Europa del ZAKSA, mentre ilargentino parteciperà per la finale giocata nel Campionato Sudamericano per, vinto dai brasiliani del Sada Cruzeiro, già qualificati in quanto squadra organizzatrice. La squadra allenata da Gianlorenzo Blengini si presenta ai nastri di partenza come uno deipiù quotati e proverà a dimostrarlo sin dalla prima partita. Luciano De Cecco e compagni ...