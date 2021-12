Antonella Clerici, inaspettato cambio di programma: l’annuncio della Rai (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Slitta la diretta di Antonella Clerici, con la Rai che decide di rivoluzionare il palinsesto: cosa cambierà durante la festa dell’Immacolata. cambio di programma per la trasmissione della conduttrice (via Screenshot)La Rai rivoluziona il suo palinsesto in vista della giornata dell’Immacolata, che si festeggia durante questo mercoledì 8 dicembre. A farne le spese è Antonella Clerici con il suo ‘È sempre Mezzogiorno‘. La conduttrice di Legnano, che ha compiuto 58 anni lunedì scorso, infatti vedrà il suo format andare in onda in forma ridotta. Infatti prima di essere trasmesso in diretta, il Servizio Pubblico ha programmato ‘A Sua Immagine‘. La trasmissione condotta da Lorena Bianchetti permetterà ai fedeli di seguire ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Slitta la diretta di, con la Rai che decide di rivoluzionare il palinsesto: cosa cambierà durante la festa dell’Immacolata.diper la trasmissioneconduttrice (via Screenshot)La Rai rivoluziona il suo palinsesto in vistagiornata dell’Immacolata, che si festeggia durante questo mercoledì 8 dicembre. A farne le spese ècon il suo ‘È sempre Mezzogiorno‘. La conduttrice di Legnano, che ha compiuto 58 anni lunedì scorso, infatti vedrà il suo format andare in onda in forma ridotta. Infatti prima di essere trasmesso in diretta, il Servizio Pubblico hato ‘A Sua Immagine‘. La trasmissione condotta da Lorena Bianchetti permetterà ai fedeli di seguire ...

