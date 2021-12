Udinese, Gotti è sulla graticola: tutti i nomi per il sostituto (Di martedì 7 dicembre 2021) E’ un momento negativo per l’Udinese e la panchina dell’allenatore Gotti è sempre più appesa ad un filo. Dopo la buona prestazione contro la Lazio con il pareggio 4-4, è arrivato un netto passo indietro sul campo dell’Empoli. La partita della 16esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa 3-1, nonostante l’iniziale vantaggio di Deulofeu. L’Udinese occupa la 14esima posizione e non vince da 5 partite, in 16 incontri ha conquistato 16 punti, in linea con l’obiettivo salvezza ma la zona calda è distante appena 6 punti. La dirigenza potrebbe decidere di esonerare Gotti e già circolano i primi nomi per il sostituto: da Giampaolo a Maran, c’è anche l’ipotesi Stankovic. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 dicembre 2021) E’ un momento negativo per l’e la panchina dell’allenatoreè sempre più appesa ad un filo. Dopo la buona prestazione contro la Lazio con il pareggio 4-4, è arrivato un netto passo indietro sul campo dell’Empoli. La partita della 16esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa 3-1, nonostante l’iniziale vantaggio di Deulofeu. L’occupa la 14esima posizione e non vince da 5 partite, in 16 incontri ha conquistato 16 punti, in linea con l’obiettivo salvezza ma la zona calda è distante appena 6 punti. La dirigenza potrebbe decidere di esoneraree già circolano i primiper il: da Giampaolo a Maran, c’è anche l’ipotesi Stankovic. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

MCriscitiello : Udinese, Gotti verso l’esonero. Decisione definitiva in mattinata ma destino sembra segnato #sportitalia… - Glongari : #Udinese nuove riflessioni in corso su #Gotti dopo l’ennesima sconfitta. Proprietà infuriata @MCriscitiello @tvdellosport - CalcioWeb : Momento difficile per l'#Udinese: il club bianconero pensa ad un cambio un panchina - Telefriuli1 : ??????????????: ?? ?????????? ??'?????????????? ???? ??????????, ?? ???????????? ???????????????????? ???? ?????????? ?????????? ?????????????? Ore calde nella sede della società… - laballara : RT @MCriscitiello: Udinese, Gotti verso l’esonero. Decisione definitiva in mattinata ma destino sembra segnato #sportitalia @tvdellosport @… -