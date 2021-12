“Storia con Alex al GF Vip?”, Soleil fa delle precisazioni “non c’è la minima intenzione” – VIDEO (Di martedì 7 dicembre 2021) Soleil Sorge parlando con Carmen Russo, ha specificato di non avere alcuna intenzione di creare una Storia d’amore con Alex Belli. La coppia di amici speciali sta appassionando gli estimatori del Grande Fratello Vip ma l’italo americana ha la sua precisa idea in merito. “Storia con Alex?”, Soleil fa delle precisazioni “non c’è la minima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 7 dicembre 2021)Sorge parlando con Carmen Russo, ha specificato di non avere alcunadi creare unad’amore conBelli. La coppia di amici speciali sta appassionando gli estimatori del Grande Fratelloma l’italo americana ha la sua precisa idea in merito. “con?”,fa“non c’è la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Pontifex_it : L’avvenire sarà prospero solo se riconciliato con i più deboli. Perché quando i poveri vengono respinti si respinge… - Inter : ?? | HALL OF FAME Ha lasciato il segno nella storia ??? e voi lo avete eletto come nuovo Hall of Famer, con: ?? 234… - SaveChildrenIT : Troppi bambini/e ai confini e all'interno dell'Europa vivono una storia simile a quella della protagonista del vide… - CDR38959346 : RT @SaveChildrenIT: Troppi bambini/e ai confini e all'interno dell'Europa vivono una storia simile a quella della protagonista del video. C… - EnricoGiunta : RT @SaveChildrenIT: Troppi bambini/e ai confini e all'interno dell'Europa vivono una storia simile a quella della protagonista del video. C… -