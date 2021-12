Patrick Zaki, tutte le tappe di un calvario lungo 22 mesi (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo 22 mesi di carcere Patrick Zaki , lo studente dell'Università di Bologna, arrestato per 'diffusione di notizie false', potrà uscire di prigione (anche se ancora non è stato assolto) con la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 dicembre 2021) Dopo 22di carcere, lo studente dell'Università di Bologna, arrestato per 'diffusione di notizie false', potrà uscire di prigione (anche se ancora non è stato assolto) con la ...

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - Corriere : Patrick Zaki è libero: sarà scarcerato - Agenzia_Ansa : FLASH | Patrick Zaki sarà scarcerato, ma non assolto #ANSA - aleb912 : RT @ellyesse: Patrick Zaki sarà scarcerato, che gioia! Sono stati 22 mesi interminabili, ma di lotta e di mobilitazione per non lasciarlo… - sandcastvles : RT @amnestyitalia: ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione della giu… -