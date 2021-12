Lazio | la lista dei partenti | va sfoltita la rosa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lazio lista

ROMA - Vendere per comprare, laa gennaio ha priorità assoluta nel sfoltire la rosa. L'ordine di Lotito è stato chiaro, aspetta le cessioni di Muriqi, Vavro, Durmisi, Escalante, Jony e Lukaku. Il belga è l'unico in scadenza a ...Aaron Ramsey è sulladei partenti e del resto il gallese in questa prima parte si è visto davvero poco, complici gli infortuni. Ma l'ex Arsenal potrebbe non essere il solo a partire.Primi movimenti di mercato, Lotito per comprare deve prima vendere: tanti giocatori fuori dal progetto ROMA - Vendere per comprare, la Lazio a gennaio ha priorità assoluta nel sfoltire la rosa. L’ordi ...Senza Immobile la Lazio non va e la partita di Marassi contro la Sampdoria ne è stata l'ennesima dimostrazione. Urge una soluzione e il calciomercato potrebbe offrirne qualcuna. Il ...