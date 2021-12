Juve, Kulusevski operato: i tempi di recupero (Di martedì 7 dicembre 2021) Altro stop in casa Juve. Dejan Kulusevski è costretto a fermarsi per qualche giorno a causa di un intervento programmato per una sinusite. Una settimana o poco più: tanto dovrà stare fermo il giocatore svedese. Lo ha annunciato quasi a sorpresa la Juve con un breve comunicato. Kulusevski salterà quindi la prossima partita di campionato. “Questa mattina Dejan Kulusevski è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena – si legge sul sito del club bianconero -. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 7 dicembre 2021) Altro stop in casa. Dejanè costretto a fermarsi per qualche giorno a causa di un intervento programmato per una sinusite. Una settimana o poco più: tanto dovrà stare fermo il giocatore svedese. Lo ha annunciato quasi a sorpresa lacon un breve comunicato.salterà quindi la prossima partita di campionato. “Questa mattina Dejanè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la risoluzione della sinusite acuta di origine odontogena – si legge sul sito del club bianconero -. L’intervento, eseguito dal dott. Tubino e dal dott. Ruffino presso l’ospedale di Chivasso, è perfettamente riuscito. Saranno necessari 7 giorni di riposo prima della ripresa dell’attività sportiva”. L'articolo proviene da Italia Sera.

