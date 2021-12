Inter, Inzaghi: «Bellissimo segnale dalla squadra» (Di martedì 7 dicembre 2021) “Altre volte abbiamo giocato bene. Stasera affrontavamo una squadra che in casa aveva perso solo il derby. Vincere così ci dà tanta autostima. E’ un Bellissimo segnale. I nostri tifosi saranno contenti”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a Dazn, dopo il match contro la Roma. “Ho la fortuna di allenare giocatori importanti. Ho fatto queste partite in emergenza ma nessuno se ne è accorto. Nelle ultime cinque partite non ho avuto tantissimo giocatori. Anche la Roma aveva delle assenze. Vediamo ora come sta Correa, Lautaro non sta benissimo anche se mi aveva dato disponibilità. Non mi andava di perderlo, vediamo se riusciamo a recuperare per martedì. Bisogna andare avanti e trovare risorse, e utilizzare più giocatori altrimenti è difficile”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di martedì 7 dicembre 2021) “Altre volte abbiamo giocato bene. Stasera affrontavamo unache in casa aveva perso solo il derby. Vincere così ci dà tanta autostima. E’ un. I nostri tifosi saranno contenti”. Così Simone, tecnico dell’, a Dazn, dopo il match contro la Roma. “Ho la fortuna di allenare giocatori importanti. Ho fatto queste partite in emergenza ma nessuno se ne è accorto. Nelle ultime cinque partite non ho avuto tantissimo giocatori. Anche la Roma aveva delle assenze. Vediamo ora come sta Correa, Lautaro non sta benissimo anche se mi aveva dato disponibilità. Non mi andava di perderlo, vediamo se riusciamo a recuperare per martedì. Bisogna andare avanti e trovare risorse, e utilizzare più giocatori altrimenti è difficile”, ha aggiunto.

