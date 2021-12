GF Vip, salta l’ingresso di Vera Gemma: al suo posto ci sarà Eva Grimaldi (Di martedì 7 dicembre 2021) Come si è potuto assistere nel corso di queste ultime settimane, nella casa del GF Vip stanno facendo ingresso dei nuovi concorrenti. Nel corso di queste nuove entrate, c’è stata qualche sostituzione dell’ultimo minuto. Riguardo a ciò, poche ore fa è stata rivelata l’ennesimo cambio di vip. NUOVA SOSTITUZIONE – Da giorni si vociferava che un L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Come si è potuto assistere nel corso di queste ultime settimane, nella casa del GF Vip stanno facendo ingresso dei nuovi concorrenti. Nel corso di queste nuove entrate, c’è stata qualche sostituzione dell’ultimo minuto. Riguardo a ciò, poche ore fa è stata rivelata l’ennesimo cambio di vip. NUOVA SOSTITUZIONE – Da giorni si vociferava che un L'articolo

Advertising

brando_desantis : @doubleslut_ DOVE STA IL SALTA CODAEDIT PER I VIP, - ParliamoDiNews : GF Vip, new entry: salta una concorrente, al suo posto l`ex di Garko #entry #salta #concorrente #posto #garko - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, salta l’ingresso di Vera Gemma: ecco chi prenderà il suo posto #salta #lingresso #vera #gemma #prenderà… - infoitcultura : GF Vip, new entry: salta una concorrente, al suo posto l’ex di Garko - infoitcultura : Gf Vip 6, salta l’ingresso di Vera Gemma: ecco chi prenderà il suo posto -