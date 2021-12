GF Vip 6: salta l’ingresso di Vera Gemma, al suo posto entra Eva Grimaldi (Di martedì 7 dicembre 2021) Vera Gemma non sarà al GF Vip 6 È ormai ben noto che il GF Vip 6 non terminerà il prossimo 13 dicembre. Come sappiamo infatti, dati gli ottimi ascolti, Mediaset ha deciso di prolungare il reality con Alfonso Signorini fino al 14 marzo 2022, e a breve i Vipponi verranno a conoscenza di tale L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 7 dicembre 2021)non sarà al GF Vip 6 È ormai ben noto che il GF Vip 6 non terminerà il prossimo 13 dicembre. Come sappiamo infatti, dati gli ottimi ascolti, Mediaset ha deciso di prolungare il reality con Alfonso Signorini fino al 14 marzo 2022, e a breve i Vipponi verranno a conoscenza di tale L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

zazoomblog : GF Vip 6: salta l’ingresso di Vera Gemma al suo posto entra Eva Grimaldi - #salta #l’ingresso #Gemma #posto - AleStonata : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip - GiusCandela : GRANDE FRATELLO VIP, SALTA VERA GEMMA. LA NEW ENTRY È EVA GRIMALDI #GfVip - infoitcultura : Salta l'ingresso al GF Vip: fin quando c'è Alex Belli non c'è posto per Lei! - infoitcultura : 'Sono a casa mia…”. GF Vip, colpo di scena: altro che new entry, salta l'ingresso del concorrente -