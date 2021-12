Gelo in Abruzzo, - 16,2 a Campo Felice (Di martedì 7 dicembre 2021) I rilevamenti sono segnalati dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete - meteo.htm). Da segnalare anche i - 11,6 gradi al Rifugio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 dicembre 2021) I rilevamenti sono segnalati dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete - meteo.htm). Da segnalare anche i - 11,6 gradi al Rifugio ...

Advertising

pazdek : La Majella stamattina è di un candore meraviglioso. ?????? #Abruzzo #Majella #Neve #4dicembre #Svegliapresto #Gelo… - mlpedo : RT @ilgiornale: Punte fino a -22 gradi sulle montagne dell'Alto Adige, -16 in Abruzzo e sottozero gran parte del Centro-Nord: ecco il gelo… - ilgiornale : Punte fino a -22 gradi sulle montagne dell'Alto Adige, -16 in Abruzzo e sottozero gran parte del Centro-Nord: ecco… - Profilo3Marco : RT @Corriere: È arrivato il grande freddo: Sardegna sotto la neve, gelo e forti nevicate sulle Alpi, ... - Profilo3Marco : RT @Corriere: È arrivato il grande freddo: Sardegna sotto la neve, Alpi imbiancate, in Abruzzo -17,8 gradi -