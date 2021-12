Fondo imprese in difficoltà: domande in riapertura (Di martedì 7 dicembre 2021) Fondo imprese in difficoltà verso la riapertura. A partire dal prossimo 12 dicembre 2021 riaprono infatti i termini utili per inoltrare la propria domanda a Invitalia. Il meccanismo di sostegno è volto a garantire un aiuto concreto alle aziende che hanno subito le gravi conseguenze della pandemia e che per questo motivo si trovano momentaneamente a fare fronte a una carenza di liquidità. Il governo ha deciso un nuovo stanziamento di 400 milioni di euro, da destinare al Fondo GID (avviato con il Decreto Sostegni). Gli sportelli di Invitalia si preparano quindi ad accogliere le nuove richieste, stante la verifica dei requisiti di accesso. Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 11h59 del 12/12, mentre l’ultimo appuntamento utile per procedere con la richiesta è fissato ... Leggi su notizieora (Di martedì 7 dicembre 2021)inverso la. A partire dal prossimo 12 dicembre 2021 riaprono infatti i termini utili per inoltrare la propria domanda a Invitalia. Il meccanismo di sostegno è volto a garantire un aiuto concreto alle aziende che hanno subito le gravi conseguenze della pandemia e che per questo motivo si trovano momentaneamente a fare fronte a una carenza di liquidità. Il governo ha deciso un nuovo stanziamento di 400 milioni di euro, da destinare alGID (avviato con il Decreto Sostegni). Gli sportelli di Invitalia si preparano quindi ad accogliere le nuove richieste, stante la verifica dei requisiti di accesso. Lepotranno essere inviate a partire dalle ore 11h59 del 12/12, mentre l’ultimo appuntamento utile per procedere con la richiesta è fissato ...

