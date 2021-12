Aggressioni sul treno Milano-Varese, le vittime: “Nessuno ci ha aiutato” (Di martedì 7 dicembre 2021) Due stupri in una sera sulla Milano-Varese: una serata agghiacciante per due ventenni nella tratta ferroviaria serale. Una vittima bloccata, presa a pugni, stuprata e lanciata sul vagone del treno: “Ho lottato ma non sono riuscita a liberarmi. Speravo do attirare l’attenzione dei passanti ma Nessuno è intervenuto“. La seconda vittima: “Ero sola, Nessuno mi ha aiutato”. Due Aggressioni sulla Milano-Varese: il racconto della prima vittima, stuprata Accadeva venerdì sera alle ore 22 nella tratta ferroviaria 12085 della Milano Cadorna-Varese Nord: due ventenni sono state aggredite, una di loro è stata anche vittima di stupro. La ragazza di 22 anni è stata aggredita mentre tornava a casa dopo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 dicembre 2021) Due stupri in una sera sulla: una serata agghiacciante per due ventenni nella tratta ferroviaria serale. Una vittima bloccata, presa a pugni, stuprata e lanciata sul vagone del: “Ho lottato ma non sono riuscita a liberarmi. Speravo do attirare l’attenzione dei passanti maè intervenuto“. La seconda vittima: “Ero sola,mi ha”. Duesulla: il racconto della prima vittima, stuprata Accadeva venerdì sera alle ore 22 nella tratta ferroviaria 12085 dellaCadorna-Nord: due ventenni sono state aggredite, una di loro è stata anche vittima di stupro. La ragazza di 22 anni è stata aggredita mentre tornava a casa dopo il ...

